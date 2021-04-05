Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 06.04.2021 01:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.04.2021 01:42
    ABONE OL

    ’de bir çiftlikte Afrika domuz vebası ortaya çıktı

    ’in ’ndeki bir çiftlikte Afrika domuz vebası (ASF) saptandı. Çin'de 2018 yılında 20 eyalet ve 47 kentte görülen salgın nedeniyle 600 bin domuz itlaf edilmişti.

    AA
    Bu kez veba Afrika'dan Çin'e sıçradı

    Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede devlete bağlı Sincan Üretim ve İnşaat Birlikleri'nin yaklaşık 600 domuz bulunan bir çiftliğinde ASF tespit edildi.

    ASF 33 hayvana bulaştı, 6 hayvan telef oldu. Bakanlığın salgının tespitinin ardından aldığı tedbirler çerçevesinde kalan hayvanlar itlaf edildi.

    Çiftliğin olduğu bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı.

    Gürcistan'da 2007'de rastlanan Afrika domuz vebası, 2014'e kadar Ukrayna, Polonya ve Çekya'daki yaban domuzlarında görülmüştü. Çin'de ise 2018'de 20 eyalet ve 47 kentte görülen salgın nedeniyle 600 bin domuz itlaf edilmişti.

    Yüksek derece bulaşıcı özelliğe sahip olan domuz vebası insanlara bulaşmıyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Çin’de bir çiftlikte Afrika domuz vebası ortaya çıktı