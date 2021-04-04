Felçli insanlar için dönüm noktası olarak adlandırılan bu adım sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Beyin sinyallerini tek nöron çözünürlüğünde ve tam geniş bant kesinliğinde bilgisayara iletilebildi" Peki bu başarı ne anlama geliyor? Yapılan açıklamaya göre, tarihi deneye katılan iki felçli kişi bu sistemi kullanarak bir tablet bilgisayarı kullanabildi.