

"GÖRÜLMEMİŞ TEKNOLOJİLER KULLANILACAK"

Exosonic'da görev yapan tasarımcı Stephanie Chahan, "Yapılan bu konseptle şu anda kullanılan uçaklarda olmayan teknolojileri uygulamayı planlıyoruz" dedi.