Küçük kız çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiği bildirilen Esptein ve hala tutuklu bulunan Ghislaine Maxwell hakkında tecavüz mağduru olduğunu belirten Türk kadını da ceza davasının ardından, tazminat için de harekete geçti.