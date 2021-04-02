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    ve sevgilisi 'e, 100 milyon dolarlık dava! 36 kız çocuğuna tacizde bulunmuştu

    Türk emlakçı kadın, tecavüzcü ve sevgilisi 'e, 100 milyon dolarlık dava açtı. Federal yetkililer, 'in biri 14 yaşında reşit olmayan 36 kız çocuğuna tacizde bulunduğunu tespit etmişti.

    Büyük 100leşme!

    ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın varisleri ile sevgilisi Ghislaine Maxwell, büyük bir tazminat davasıyla karşı karşıya kaldı.

    Küçük kız çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiği bildirilen Esptein ve hala tutuklu bulunan Ghislaine Maxwell hakkında tecavüz mağduru olduğunu belirten Türk kadını da ceza davasının ardından, tazminat için de harekete geçti.

    Miami'de emlakçı Türk kadınının, Epstein'ın varisleri ile sevgilisi Maxwell hakkında 100 milyon dolarlık tazminat davası açtığı öğrenildi.

        İsmi gizli tutulan ve 22 Mart günü mahkemeye başvuran emlakçı kadın, o dönem 26 yaşında olduğunu ve kuaförlük yaptığını belirterek "Saçlarını kesmek için eve gittiğimde Epstein çıplaktı.

        Maxwell'in de bulunduğu ortamda bana tecavüz etti.

        Pasaportuma el koydu. Maxwell, polise gitmem halinde benim timsahlara yem edileceğimi söyledi. 5 ay boyunca 8 yaşındaki oğlumun önünde de tecavüze uğradım. Çıplak görüntülerin çekildi" dedi.

            İKİNCİ 100'LÜK DAVA
            Geçen             yıl Jennifer Araoz, Epstein hakkında tazminat davası açmıştı. Ardından biri Japonya'nın Okinawa, diğeri ise ABD Baltimore'de yaşayan iki kadın daha, tecavüzcü Epstein'ten 100 milyon tazminat istedi.
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