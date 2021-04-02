ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın varisleri ile sevgilisi Ghislaine Maxwell, büyük bir tazminat davasıyla karşı karşıya kaldı.
Küçük kız çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiği bildirilen Esptein ve hala tutuklu bulunan Ghislaine Maxwell hakkında tecavüz mağduru olduğunu belirten Türk kadını da ceza davasının ardından, tazminat için de harekete geçti.
Miami'de emlakçı Türk kadınının, Epstein'ın varisleri ile sevgilisi Maxwell hakkında 100 milyon dolarlık tazminat davası açtığı öğrenildi.