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    Sapık 'ın Türk kurbanı! Tecavüze uğrayan kadın: Ölümle tehdit edildim

    ile sevgilisi , küresel fuhuş ağının başındaki iki isimdi. Biri tutuklandı, diğeri ise cezaevinde intihar etti. İkili hakkındaki son iddia ise tüyler ürpertti. ’de emlakçılık yapan bir Türk kadın, ’in tecavüzüne uğradığını söyledi. “Ölümle tehdit edildim” dedi.

    Epistein!

    ABD'li milyarder işadamı Jeffrey Epstein, küçük kız çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla gündeme geldi. Kurduğu fuhuş ağında, devlet başkanlarından işadamlarına kadar pek çok ismin olduğu belirlendi. 2019'da tutuklu olduğu hücrede intihar etti! Sevgilisi Ghislaine Maxwell de cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.


    Jeffrey Epstein

    İkili hakkında, dün korkunç bir iddia gündeme geldi. Miami'de gayrimenkul danışmanlığı yapan bir Türk kadın, 13 yıl önce Epstein'in cinsel istismarına uğradığını itiraf etti.


    Mağdur kadının ismi gizli tutuluyor.

    22 Mart günü mahkemeye başvuran ve ismi gizli tutulan mağdur kadın, Epstein ve Maxwell tarafından defalarca tecavüze uğradığını söyledi.


        Epstein, Miami Palm Beach'teki malikanesini fuhuş ağının merkezi yaptı.

        O dönem 26 yaşında olan ve kuaförlük yapan genç kadın, saçlarını kesmek için sapık milyarderin evine gitti. "Eve gittiğimde Epstein çıplaktı. Maxwell'in de bulunduğu ortamda bana tecavüz etti. Pasaportuma el koydu.

        Maxwell, polise gitmesi halinde kadını timsahlara yem edeceğini söyledi. 5 ay boyunca 8 yaşındaki oğlumun önünde de tecavüze uğradım. Çıplak görüntülerin çekildi" dedi. İddialar, tüyler ürpertti. İlk duruşmanın, bugün yapılacağı belirtildi.



        RUS AKSANLI ADAM...
        Genç kadın, Epstein tarafından ameliyata zorlandı. Operasyonun 'Rus aksanı olan bir adam tarafından' yapıldığını açıkladı. Sapık milyarderin mağdur ettiği Jane Doe isimli kadın da, iddialara destek veren açıklamalar yaptı. Türk kadınla aynı dönemde Epstein'in tacizine maruz kaldığını anlattı.


        Prens Andrew, cinsel istismarla suçlanıyor.

        PRENS'E KÖTÜ HABER
        Pedofili milyarder Epstein'in en yakın arkadaşı İngiltere Prensi Andrew'di. Prens, çetenin ağına düşürdüğü Virginia Giuffre ile Maxwell'in Londra'daki evinde defalarca bir araya gedi. Mahkeme ise Giuffre'nin önümüzdeki günlerde yapılacak duruşmada ifade vermesini istedi. Prens Andrew'le çektirdikleri fotoğrafı da delil olarak talep etti!
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