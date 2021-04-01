ABD'li milyarder işadamı Jeffrey Epstein, küçük kız çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla gündeme geldi. Kurduğu fuhuş ağında, devlet başkanlarından işadamlarına kadar pek çok ismin olduğu belirlendi. 2019'da tutuklu olduğu hücrede intihar etti! Sevgilisi Ghislaine Maxwell de cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Jeffrey Epstein
İkili hakkında, dün korkunç bir iddia gündeme geldi. Miami'de gayrimenkul danışmanlığı yapan bir Türk kadın, 13 yıl önce Epstein'in cinsel istismarına uğradığını itiraf etti.
Mağdur kadının ismi gizli tutuluyor.
22 Mart günü mahkemeye başvuran ve ismi gizli tutulan mağdur kadın, Epstein ve Maxwell tarafından defalarca tecavüze uğradığını söyledi.