

Epstein, Miami Palm Beach'teki malikanesini fuhuş ağının merkezi yaptı.



O dönem 26 yaşında olan ve kuaförlük yapan genç kadın, saçlarını kesmek için sapık milyarderin evine gitti. "Eve gittiğimde Epstein çıplaktı. Maxwell'in de bulunduğu ortamda bana tecavüz etti. Pasaportuma el koydu.



Maxwell, polise gitmesi halinde kadını timsahlara yem edeceğini söyledi. 5 ay boyunca 8 yaşındaki oğlumun önünde de tecavüze uğradım. Çıplak görüntülerin çekildi" dedi. İddialar, tüyler ürpertti. İlk duruşmanın, bugün yapılacağı belirtildi.