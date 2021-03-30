Bu ziyaret sırasında Foucault'un küçük çocuklarla ilişki yaşadığına tanık olduğunu iddia eden Sorman, "Küçük çocuklar Foucault'nun arkasından 'Bana ne dersin? Beni de al, beni de al' diye koşuyordu. Sekiz, dokuz, on yaşlarındaydılar.