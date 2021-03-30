İngiltere'de yayın yapan The Sunday Times gazetesine konuşan Foucault'nun arkadaşı Guy Surman, Fransız düşünürü 1960'lı yıllarda Tunus'ta yaşadığı Sidi Bu Said kasabasında ziyaret ettiğini anlattı.
Bu ziyaret sırasında Foucault'un küçük çocuklarla ilişki yaşadığına tanık olduğunu iddia eden Sorman, "Küçük çocuklar Foucault'nun arkasından 'Bana ne dersin? Beni de al, beni de al' diye koşuyordu. Sekiz, dokuz, on yaşlarındaydılar.
O (Foucault), çocuklara para atıyordu ve 'Akşam 10'da her zamanki yerde buluşalım' diyordu. Her zamanki yer anlaşılıyor ki oradaki mezarlıktı. Mezar taşlarında erkek çocuklarıyla birlikte olurdu. O dönem, rıza konusu gündeme bile gelmedi." ifadelerini kullandı.