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    • 29.03.2021 10:03
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    Devlet Başkanı : Aşı karşılığında petrol vermeye hazırız

    Son dakika haberi... Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) kurucu üyelerinden 'nın Devlet Başkanı , koronavirüs aşısı karşılığında, ödeme aracı olarak ham petrolü kullana bileceklerini açıkladı. Ülkenin aşı için petrol ticaretine "hazır ve hazırlıklı" olduğunu ve ticareti yürütebilecek petrol gemileri ve müşterileri olduğunu da sözlerine ekledi.

    Maduro'dan aşı için flaş teklif

    Maduro, virüse karşı aşılara küresel erişim sağlamayı amaçlayan Dünya Sağlık Örgütü () liderliğindeki -19 Aşıları Küresel Erişim Programı (Covax) aracılığıyla aşısı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Ülkenin aşı için petrol ticaretine "hazır ve hazırlıklı" olduğunu ve ticareti yürütebilecek petrol gemileri ve müşterileri olduğunu da sözlerine ekledi.




    ülkesinin petrol ihracatı, 'nin Maduro'ya istifa etmesi için baskı yapmak amacıyla, 2019 yılından bu yana 'nın devlet petrol şirketine uyguladığı yaptırımlar nedeniyle önemli ölçüde azaldı.




    Covax projesiyle yılın sonuna kadar düşük gelirli ülkelere toplam iki milyar doz aşı gönderilmesi hedefleniyor. Covax projesi; WHO, GAVI aşı ittifakı ve Salgın Hastalıklara Hazırlık Buluşları Koalisyonu (CEP) tarafından yoksul ülkelerin aşı alımındaki dezavantajlı konumuna çare üretmek için hayata geçirildi.




    Projeyle, koronavirüsle mücadele için üretilen aşıların bütün dünya ülkeleri arasında adil bir şekilde paylaşılması amaçlanıyor. Şu ana kadar dünyanın zengin ülkeleri, yoksul ülkelere kıyasla çok daha fazla Covid aşısı temin etti.

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    Haberler Dünya Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro: Aşı karşılığında petrol vermeye hazırız