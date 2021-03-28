Rotterdam kentindeki Marconi Meydanı'nda bulunan polis teşkilatı önünde toplanan yüzlerce gösterici, "ırkçı polislerin ihraç edilmesi" talebiyle slogan atarak, dövizler taşıdı.
BIJ1 Rotterdam Partisi tarafından düzenlenen protesto gösterisinde, 2019'da sosyal medya grubunda 16 yaşındaki Türk asıllı Hümeyra E'nin ölümüyle ilgili, "bir Türk daha azaldı" ifadesini kullanan, azınlıklara, göçmenlere ve Afrikalılara yönelik ayrımcı yorumlarda bulunan polislerin görevden ihraç edilmesi istendi.
"IRKÇILARLA KONUŞMAYACAKSIN, ONLARI DURDURACAKSIN"
Hümeyra E'nin ailesinin ve yakınlarının da Türk bayrağı ile katıldığı gösteride, "Polis şiddetine ve ırkçılığına karşı" ve "Irkçılarla konuşmayacaksın, onları durduracaksın" yazılı pankartlar açan göstericiler, "Irkçılığı inkar etmek ırkçılıktır", "Bizi ırkçı polislere karşı kim koruyacak", "Polisten önce insan hakları" ve "Irkçılığa karşı beraber" yazılı dövizler taşıdı.