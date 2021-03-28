Hümeyra E'nin ailesinin ve yakınlarının da Türk bayrağı ile katıldığı gösteride, "Polis şiddetine ve ırkçılığına karşı" ve "Irkçılarla konuşmayacaksın, onları durduracaksın" yazılı pankartlar açan göstericiler, "Irkçılığı inkar etmek ırkçılıktır", "Bizi ırkçı polislere karşı kim koruyacak", "Polisten önce insan hakları" ve "Irkçılığa karşı beraber" yazılı dövizler taşıdı.