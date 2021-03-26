Ağırlık çalışırken dehşeti yaşadı! Sporcunun göğüs kasları bir anda yerinden fırladı! Kemiğinden koptu...

Ancak şimdilerde iyileşiyorum destekleriniz için teşekkür ederim'' diyor ve ekliyor: Şu anda hala çok ağrım var, tüm vücudum ayak parmaklarımdan ellerime kadar şişmiş, Karnım aşırı derecede şişmiş ve kelimenin tam anlamıyla hareket ettikçe sallanan bir sıvı var iltihap çuvalı gibiyim. Ama yeniden kısa sürede toparlanıp oraya tekrar gideceğim.''