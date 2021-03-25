Prens Harry ve eşi Meghan Markle, geçtiğimiz yıl İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrıldı. ABD'de yaşamaya başladı. Oprah Winfley'e verdiği röportajda "Ailem para göndermiyor" diyen Harry'nin işleri açıldı! Silikon Vadisi'ndeki BetterUp Inc. isimli şirkette Etkiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak işe alındı. Şirketin CEO'su Alexi Robichaux, "Ona sadece Harry diyoruz" açıklaması yaptı. Prens, asıl bombasını sona sakladı! ABD'li medya imparatoru Rupert Murdoch ile anlaştı. Aileye ait Aspen Enstitüsü'nde 14 kişinin yer aldığı Bilgi Bozukluğu Komisyonu'na katıldı!

YENİ PATRONU MURDOCH

İngiliz The Sun gazetesinin sahibi Roberth Murdoch, ABD'de Cumhuriyetçileri destekleyen Fox News'i yönetiyor. Meghan Markle ise Demokrat Başkan Biden ve yardımcısı Kamala Harris ile çok yakın...