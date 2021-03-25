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    'nin işleri açıldı! 'nde işe girdi

    ve eşi , geçtiğimiz yıl 'nden ayrıldı. 'de yaşamaya başladı. y'e verdiği röportajda "Ailem para göndermiyor" diyen Harry'nin işleri açıldı! 'ndeki . isimli şirkette Etkiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak işe alındı. Şirketin CEO'su , "Ona sadece Harry diyoruz" açıklaması yaptı.

    Hayırlı işler

    Prens Harry ve eşi , geçtiğimiz yıl 'nden ayrıldı. 'de yaşamaya başladı. Oprah Winfley'e verdiği röportajda "Ailem para göndermiyor" diyen Harry'nin işleri açıldı! 'ndeki . isimli şirkette Etkiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak işe alındı. Şirketin CEO'su , "Ona sadece Harry diyoruz" açıklaması yaptı. Prens, asıl bombasını sona sakladı! ABD'li medya imparatoru ile anlaştı. Aileye ait 'nde 14 kişinin yer aldığı Bilgi Bozukluğu Komisyonu'na katıldı!

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    Haberler Dünya Prens Harry'nin işleri açıldı! Silikon Vadisi'nde işe girdi