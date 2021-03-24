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    'da bir çete, ünlü tenisçi Djokoviç'e şantaj yapmak istedi: Ünlü model her şeyi itiraf etti

    Dünyaca ünlü tenisçi 'i şantaj ağına düşürmek isteyenler şimdi yandı. Model ekic, Sırp tenisçi ile birlikte olma karşılığında kendisine bir adam tarafından 60 bin euro önerildiğini açıkladı.

    Son model şantaj

    Dünyaca ünlü tenisçi 'i şantaj ağına düşürmek isteyenler şimdi yandı. Model ekic, Sırp tenisçi ile birlikte olma karşılığında kendisine bir adam tarafından 60 bin euro önerildiğini açıkladı.

    Scekic, "Uzun yıllardır tanıdığım bir iş adamı benimle buluşmak istedi. İş konuşacağımızı düşündüm, işin aslı sonra ortaya çıktı. Benden, Novak Djokovic ile buluşup, onu baştan çıkarmamı ve bunu gizli kamera ile kaydetmemi talep etti.

    Başta şaka olduğunu düşündüm ancak kendisi ciddiydi. Aşağılanmış hissettim, umarım bunu Novak'a yapacak kimseyi bulamamıştır. O gerçek bir aile adamı" açıklamasını yaptı. Polis şantaj olayıyla ilgili iki şüphelinin peşine düştü.

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    Haberler Dünya Sırbistan'da bir çete, ünlü tenisçi Djokoviç'e şantaj yapmak istedi: Ünlü model her şeyi itiraf etti