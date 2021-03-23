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    • 24.03.2021 01:09
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    Rusya'dan Türkiye’ye '' çağrısı: Bazı kontrol noktalarını açalım

    Rusya Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, ’de ve şehirlerinde bazı kontrol noktalarının insani durumun zorlaştığı gerekçesiyle yarından itibaren açılmasını teklif ettiğini öğrenildi.

    AA
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı

    Rusya Savunma Bakanlığına bağlı 'de Çatışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, "İnsani durumun zorlaşmasına bağlı olarak Suriye'de İdlib Çatışma Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altında bulunan Serakib ve Mizanaz ile Halep'te Bab ilçesindeki Ebu Ez-Zendeyn kontrol noktalarının yeniden çalışması için Türk tarafına teklif ilettik." ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada, bu kontrol noktalarından 25 Mart'tan itibaren mültecilerin çıkışı ve insani yardımın bırakılmasının önerildiği ifade edildi.

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    Haberler Dünya Rusya'dan Türkiye’ye 'Suriye' çağrısı: Bazı kontrol noktalarını açalım