Son dakika haberi... ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Boulder kentinde polis silahlı saldırgan alarmı verdi.

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Boulder kentinde bulunan King Soopers isimli markete kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılara müdahale amacı ile süpermarketin park alanına iki adet ambulans helikopter iniş yaptı. Boulder Polisi tarafından yayınlana mesajda, silahlı saldırganın hala aktif olduğu belirtilerek, vatandaşlar bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıldı.

BİR ŞÜPHELİ AYAĞINDAN YARALANDI

Saldırganın yakalanması için bölge polisi ve şerif departmanının operasyon düzenledi. Saldırının yapıldığı süpermarketin çevresinde bulunan güvenlik güçleri içeriye teslim ol çağrısında bulundu. Ardından içeri giren güvenlik güçleri, 40 yaşlarında bir şüpheliyi yakaladı Şüphelinin ayağından yaralandığı görüldü.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI AÇIKLANMADI

Güvenlik güçleri, 55 yaşlarında ikinci bir şahsı daha gözaltına alırken, şüphelinin saldırı ile bir bağlantIsının olup olmadığı hakkında bilgi paylaşmadı.

Güvenlik güçleri tarafından saldırının kaç kişi tarafından düzenlendiği ve saldırdaki ölü veya yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.