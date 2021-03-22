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    • 23.03.2021 01:19
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    'de 1965'te cezaevine giren ilk li tutuklu vefat etti

    ci İsrail tarafından tutuklanarak cezaevine giren ilk li olan  Hicazi, serbest bırakıldıktan yarım asır sonra 85 yaşında vefat etti. Hicazi, yarın 'ın da katılacağı askeri cenaze töreniyle toprağa verileceği belirtildi.

    AA
    İsrail'deki ilk Filistinli tutuklu hayatını kaybetti

    ile , Hicazi için ortak taziye mesajı yayımladı.

    Mesajda fedakarlığın simgesi olan Hicazi'nin geride önemli bir mücadele ve ulusal miras bıraktığı belirtildi.

    resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanı da Hicazi için taziye mesajı gönderdi.

    Hicazi'nin yarın 'ın da katılacağı askeri cenaze töreniyle toprağa verileceği aktarıldı.

    İSRAİL HAPİSHANELERİNE GİREN İLK FİLİSTİNLİ

    'te 1936'da dünyaya gelen Hicazi, Ocak 1965'te altındaki Beyt Cibrin kasabasına düzenlenen operasyon sonrası İsrail güçlerince tutuklanmıştı. İsrail hapishanelerine giren ilk Filistinli olan Hicazi, ölüm cezasına çarptırılmış ancak uluslararası camiadan gelen itirazlar üzerine infaz gerçekleşmemişti.

    ile İsrail arasında 1971'de yapılan takas anlaşmasıyla serbest bırakılan Hicazi, 'a dönmeden önce 1994 yılına kadar 'da yaşamıştı.

    Filistinli Esirler Cemiyetinin verilerine göre, 1965'ten bu yana bir milyondan fazla Filistinli İsrail hapishanelerine atıldı.

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