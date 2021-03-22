Sabah'ın aktardığına göre, Szijjarto, "Türkiye'de 4 milyon sığınmacı yaşıyor. Eğer Türkiye, bu sığınmacıları tutmaya devam etmez ve onları bırakırsa, AB benzersiz bir krizle karşı karşıya kalır. Öncelikle AB, sözleşme kapsamında Türkiye'ye söz verdiği 6 milyar avroyu ödemeli." diye konuştu.

"AB İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ GÜMRÜK ANLAŞMASI DA GÜNCELLENMELİ"

AB ile Türkiye arasındaki gümrük anlaşmanın da güncellenmesi gerektiğinin altını çizen Szijjarto, Türkiye'nin dünyanın en güçlü 20 ekonomisi arasında yer aldığını, bu yüzden anlaşmanın AB'nin de çıkarına olacağını kaydetti.

"BENCE BU KADAR NET KONUŞMANIN ZAMANI GELDİ"