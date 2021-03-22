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    • 23.03.2021 00:10
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    Macaristan Büyükelçisi : AB'nin 'ye 6 milyar avroyu ödemesinin zamanı geldi

    'nden (AB) sığınmacılar konusunda itiraf gibi bir açıklama geldi. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 'de 4 milyon sığınmacının yaşadığını belirterek, AB'nin sözleşme kapsamında söz verdiği 6 milyar avroyu ödemesi gerektiğini ifade etti. Öte yandan, Macaristan'ın iye Büyükelçisi , Twitter hesabından Peter Szijjarto'nun sözlerini alıntılayarak, "Bence bu kadar net konuşmanın zamanı geldi." diye konuştu.

    AB'nin Türkiye'ye 6 milyar avroyu ödemesinin zamanı geldi

    Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, katıldığı AB ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi.

    AB'NİN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'YE BAĞLI

    AB ve Türkiye arasındaki iş birliğinin stratejik öneme sahip olduğuna işaret eden Szijjarto, bugün AB'nin güvenliğinin Türkiye'nin güvenliğine bağlı olduğunu kaydetti.

    "AB, TÜRKİYE'YE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMALI"

    Sabah'ın aktardığına göre, Szijjarto, "Türkiye'de 4 milyon sığınmacı yaşıyor. Eğer Türkiye, bu sığınmacıları tutmaya devam etmez ve onları bırakırsa, AB benzersiz bir krizle karşı karşıya kalır. Öncelikle AB, sözleşme kapsamında Türkiye'ye söz verdiği 6 milyar avroyu ödemeli." diye konuştu.

    "AB İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ GÜMRÜK ANLAŞMASI DA GÜNCELLENMELİ"

    AB ile Türkiye arasındaki gümrük anlaşmanın da güncellenmesi gerektiğinin altını çizen Szijjarto, Türkiye'nin dünyanın en güçlü 20 ekonomisi arasında yer aldığını, bu yüzden anlaşmanın AB'nin de çıkarına olacağını kaydetti.

    "BENCE BU KADAR NET KONUŞMANIN ZAMANI GELDİ"

        Matis, "Az önce Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanımız Péter Szijjártó Brüksel'de: '6 milyar euro ödensin. AB-TR mutabakatı ekonomik ve ticaret yönleriyle yenilensin. Gümrük Birliği yenilensin. Avrupa'nın güvenliği Türkiye'de başlıyor.' Bence bu kadar net konuşmanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

        "CANAVAR BİR ŞEY.. NEYSE İYİ Kİ ÜLKE OLARAK ALDIK"

        Viktor Matis, daha öncede Türk zırhlısı Ejder Yalçın'ın artık bir dünya markası olduğunu açıklamıştı.

        Viktor Matis, Türk zırhlısı Ejder Yalçın hakkında açıklamada bulundu ve "Canavar bir şey. Garaj için biraz büyük kaldı. Neyse iyi ki ülke olarak aldık. Türk zırhlısı Ejder Yalçın 4x4 artık bir dünya markası" ifadelerini kullandı.

        MACARİSTAN'A 10 EJDER YALÇIN TESLİMATI YAPILDI

        Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benkö ve Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol, 11 Şubat 2021 tarihinde Nurol Makina tarafından üretilen Ejder Yalçın'ın Macar güvenlik güçlerine teslim töreninde konuşmuştu. Benkö, 10 Ejder Yalçın 4x4 zırhlı muharebe aracının teslimatının yapıldığını, kısa süre içinde 40 zırhlı araç daha teslim alacaklarını söylemişti.

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