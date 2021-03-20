Nevruz'u bir gün mutlaka Karabağ'da kutlayacaklarını yıllardır söylediğini anımsatan Aliyev, "İşte o gün geldi. Bugün, Nevruz'u ülkemizin kültür başkenti Şuşa'da kutluyoruz. Bu, tarihi bir olaydır, büyük bir mutluluktur. Allah, Azerbaycan halkının dualarını işitti." ifadesini kullandı.