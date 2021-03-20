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    • Dünya
    • 21.03.2021 01:57
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    • 21.03.2021 01:57
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    'dan Başkanı 'ın yere düşmesine izahat: Dışarısı çok rüzgarlıydı

    Başkanı , ’a binmek için merdivenlerden hızlıca çıkarken tam 3 kere düşmesi dünya basınında geniş yankı bulmuştu. 'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Biden'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, "Dışarısı çok rüzgarlıydı, rüzgarlı havanın azizliğine uğradı" denildi.

    Beyaz Saray, Biden'ın yere düşmesini izahat edemedi

    20 Ocak 2021'de Başkanlığı koltuğuna oturan Biden, bugün ine bağlı kendine yapacağı ziyaret öncesi 'nde görüntülendi.

    Basının sorularını yanıtladıktan sonra uçağın merdivenlerini çıkmaya başlayan Biden'ın ayağının üç kere takılması sonucu yere kapaklandığı anlar ülke basınında ve sosyal medyada gündeme oturdu.

    Konuyla ilgili ilk açıklama Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre'den geldi.

    "BİDEN'IN SAĞLIK DURUMU OLDUKÇA İYİ"

    Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Biden'ın sağlık durumu oldukça iyi. Dışarısı çok rüzgarlıydı, rüzgarlı havanın azizliğine uğradı. Ben bile neredeyse rüzgar nedeniyle merdivenlerde düşüyordum." dedi.

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    Haberler Dünya Beyaz Saray'dan ABD Başkanı Joe Biden'ın yere düşmesine izahat: Dışarısı çok rüzgarlıydı