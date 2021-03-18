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    • 19.03.2021 06:08
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    Mescid-i Nebevi'de 'ramazan' müjdesi: Teravih namazları kılınabilecek

    yönetimi, ramazan ayında teravih namazlarının 'deki Mescid-i Nebevi'de kılınabileceğini bildirdi. Geçen yıl ramazan ayında Mekke'deki Haremi Şerif ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de teravih namazlarının cemaatsiz kılınacağı açıklanmıştı.

    AA
    Mescid-i Nebevi'de 'ramazan' müjdesi

    yönetimi, ramazan ayında teravih namazlarının 'deki Mescid-i Nebevi'de kılınabileceğini bildirdi.

    Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeys, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ramazan ayında uygulanacak programla ilgili açıklamada bulundu.


    RAMAZANIN SON 10 GÜNÜNDE İSE MESCİDİN 24 SAAT AÇIK
    Program kapsamında, Mescid-i Nebevi'nin teravih namazlarından yarım saat sonra kapatılacağı, sabah namazından 2 saat önce açılacağı, ramazanın son 10 gününde ise mescidin 24 saat açık olacağı ifade edildi.

    Ramazan ayında 45 bini Mescid-i Nebevi'nin içinde, 15 bini de batı tarafında yeni yapılan avlularda olmak üzere 60 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği belirtildi.

    Geçen yıl ramazan ayında Mekke'deki Haremi Şerif ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de teravih namazlarının cemaatsiz kılınacağı açıklanmıştı.

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