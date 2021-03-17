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    • Dünya
    • 17.03.2021 17:03
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    • 17.03.2021 17:03
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    'de 16 yaşındaki çocuğa ağır işkenceler uygulayan 6 kişi idama mahkum edildi

    'ün kentinde 16 yaşındaki çocuğu kaçırıp ağır işkence uyguladıkları gerekçesiyle yargılanan 6 kişi idama mahkum edildi. 2020 yılının Ekim ayında yaşanan olay sonrası çok sayıda kişi suçluların idam edilmesini istemişti.

    AA
    16 yaşındaki çocuğa işkence yaptılar! İdam edilecekler

    resmi ajansı Petra'nın haberine göre, , Ekim 2020'de vahşi bir saldırıya maruz kalarak kollarını ve bir gözünü kaybeden davasında karara vardı.

    6 KİŞİ İDAMA MAHKUM EDİLDİ
    Mahkeme, 17 sanığın yargılandığı davada biri kaçak 6 sanık hakkında idam cezası verdi. Diğer sanıklardan biri 15, biri 10, ikisi birer yıl hapis cezasına çarptırıldı, 7 sanık ise beraat etti.

    Ürdün kanunlarına göre Mahkemenin kararı 30 gün içinde temyize götürülebiliyor.

    Şiddet mağduru çocuk, kararın açıklanmasının ardından Ürdünlü aktivislerin sosyal medyada paylaştığı videoda memnuniyetini ifade etti. Hamdan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'a da davayı takip ettiği için teşekkür etti.

    HAMDAN UĞRADIĞI SALDIRIDA 2 KOLUNU VE BİR GÖZÜNÜ KAYBETMİŞTİ
    dan, kentinde 13 Ekim 2020'de bir grup tarafından kaçırıldıktan sonra iki kolu kesilmiş ve bir gözünü kaybetmiş halde bulunmuştu.

    Hamdan'ın kanlar içinde yardım beklediği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olay, Ürdün'de ve bölgede infiale sebep olmuş, suçluların idam edilmesini talep eden çok sayıda paylaşım yapılmıştı.

    Tepkilerin büyümesi üzerine Ürdün Kralı 2. Abdullah da olaya müdahil olarak saldırganların bir an önce yakalanmasını istemişti. ayrıca, Hamdan'ın sağlık masraflarının karşılanması talimatı vermişti.

    nden olayın ardından yapılan yazılı açıklamada, mağdurun ilk ifadesine göre, daha önce akrabalarından birinin işlediği cinayet nedeniyle söz konusu grubun intikam için Hamdan'ı kaçırıp işkence ettiği belirtilmişti.

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    Haberler Dünya Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa ağır işkenceler uygulayan 6 kişi idama mahkum edildi