SON DAKİKA: ABD'deki katliamla ilgili flaş gelişme: 8 kez cinayet suçlamasıyla yargılanacak

ABD'de 2019'dan bu yana yaşanan en büyük silahlı saldırı olayının tek zanlısı olan 21 yaşındaki Robert Aaron Long, "ABD'de Asyalılara yönelik şiddet" tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Suçunu kabul eden ancak saldırılarının "ırksal motivasyona dayanmadığını" savunan zanlı hakkında savcılık, 8 kez cinayet suçlamasıyla dava açtı.