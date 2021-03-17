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    • Dünya
    • 18.03.2021 01:46
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    • 18.03.2021 01:53
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    Putin'in hamlesinin ardından : 'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır

    'nın Washington Büyükelçisi'ni 'ya geri çekmesi ile ilgili konuşan Sözcüsü , Rusya ile ilişkilerinin döneminden farklı olacağına işaret ederek, "Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır." diye konuştu.

    AA
    Putin'in hamlesi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama geldi

    Sözcü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında "katil" demesinin ardından Rusya'nın Washington Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırması konusunda açıklamalarda bulundu.

    "TRUMP YÖNETİMİNDEN FARKLI BİR TUTUM TAKINACAĞIZ"

    Söz konusu gelişmelerden haberdar olduğunun altını çizen Psaki, "Bizim yönetimimiz, Rusya'ya karşı Trump yönetiminden farklı bir tutum takınacak. Rusya ile ilişkilerde, endişe duyduğumuz alanlarda direkt olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

    "STRATEJİMİZ, ONLARIN TAKTİKLERİNİ AÇIK ETMEK OLACAKTIR"

    Rus Muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesine yönelik istihbarat raporunu yayımladıklarını anımsatan Psaki, "Ancak aynı zamanda ortak çalışabileceğimiz alanlar olduğunu da düşünüyoruz. New Start Anlaşması buna bir örnek, nükleer silahsızlanma buna bir örnek." diye konuştu

        Endişe konularında Rusya'ya karşı net olacaklarının altını çizen Psaki, "Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır." dedi.

        Biden'ın, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Rusya'nın "kötü niyetli" eylemlerine yanıt vereceğini söylediğini aktaran Psaki, "Kongre ve diğerleri şunu anlamalı; Rusya gibi bizi bölmeye çalışan düşmanlarımıza karşı stratejimiz, onların taktiklerini açık etmek olacaktır. Dünya da bunun farkında." ifadesini kullandı.

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