Biden'ın, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Rusya'nın "kötü niyetli" eylemlerine yanıt vereceğini söylediğini aktaran Psaki, "Kongre ve diğerleri şunu anlamalı; Rusya gibi bizi bölmeye çalışan düşmanlarımıza karşı stratejimiz, onların taktiklerini açık etmek olacaktır. Dünya da bunun farkında." ifadesini kullandı.

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