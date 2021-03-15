ABD'nin Afganistan'daki asker sayısı açıklanandan 1000 fazla çıktı

Üst düzey bir ABD yetkilisi, özel harekat kuvvetlerinin yanı sıra bazı geçici birimlerin "kayıt dışı" bırakılmasının asker sayısındaki belirsizliğe yol açtığını söyledi.
"GİZLİ BİLGİ"
Bir ülkede Savunma Bakanlığının (Pentagon) resmi olarak kabul ettiğinden daha fazla asker bulundurmanın yaygın bir uygulama olduğu belirtilen haberde, ABD'nin Suriye'den Yemen'e ve Mali'ye kadar ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) veya diğer kurumlara askeri birliklerle ilgili bilgi verdiği aynı zamanda bunların "gizli bilgi" olarak sınıflandırıldığı ifade edildi.
Pentagon Sözcüsü Rob Lodewick, The New York Times'a gönderdiği elektronik postada, Afganistan'daki asker sayısının hala 2 bin 500 olduğunu bildirdi.
Afganistan'da ABD'nin asker sayısındaki belirsizliğin, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi barış görüşmelerini yeniden başlatmaya çalışırken 1 Mayıs'a kadar askerlerin geri çekilme kararını daha da karmaşık hale getirdiği ifade ediliyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Mart'ta, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'a barış görüşmeleri için önerilerini sunduğu bir mektup göndermişti.
1 MAYIS'A KADAR AFGANİSTAN'DAN TAMEMEN ÇEKİLMEYİ PLANLADIĞI ANIMSATILDI
Mektupta, ABD'nin 1 Mayıs'a kadar Afganistan'dan tamamen çekilmeyi planladığı anımsatılarak, çekilmenin ardından Afgan ordusuna mali desteğin devam edeceği, ancak ülkenin güvenliğinden endişe edildiği ve Taliban'ın bunu fırsat bilerek toprak kazanma arzuna kapılabileceği kaydedilmişti.