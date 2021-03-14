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    • Dünya
    • 14.03.2021 19:12
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    • 14.03.2021 19:12
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    'u kana buladılar! PKK/PYD/YPG yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü

    'nin kuzeyindek ile terörden arındırılan 'ta, terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından atılan havan mermisi nedeniyle 2 sivil hayatını kaybetti.

    PKK/PYD/YPG yine sivilleri hedef aldı
    'ta terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından atılan havan mermisi nedeniyle 2 sivil hayatını kaybetti.

    Valiliğinden yapılan açıklamada, 'nin kuzeyinde ile terörden arındırılan Cerablus'ta, valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verildiği belirtildi.

    Açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Cerablus'un 'ne bugün, terör örgütü PKK/PYD/YPG mensuplarınca, sınır hattı bölgesinden atılan 3 havan mermisi isabet etmesi sonucu, E.E. isimli bir çocuk ve A.A.M. isimli bir kadın olmak üzere 2 sivil hayatını kaybetmiş, A.A.S. isimli bir sivil kadın hafif yaralanmıştır. Yaralanan şahıs tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

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    Haberler Dünya Cerablus'u kana buladılar! PKK/PYD/YPG yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü