Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta, valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cerablus'un El Humran Köyü'ne bugün, terör örgütü PKK/PYD/YPG mensuplarınca, Münbiç sınır hattı bölgesinden atılan 3 havan mermisi isabet etmesi sonucu, E.E. isimli bir çocuk ve A.A.M. isimli bir kadın olmak üzere 2 sivil hayatını kaybetmiş, A.A.S. isimli bir sivil kadın hafif yaralanmıştır. Yaralanan şahıs Cerablus Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır."