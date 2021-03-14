Süddeutsche Zeitung'da Tomas Avenarius'ın kaleme aldığı yazı emperyalist Batı'nın Türkiye'ye bakışını özetler nitelikte.
Yazıda Joe Biden'ın 2017'de Erdoğan'ı "bedel ödemesi gereken" bir "otokrat" olarak olarak bahsettiği ve Başkanlığa geçtikten sonra Erdoğan'ın hedeflerini bildiği için dikkatli davrandığı ifade edildi.
ABD'NİN ÇIKARLARINA KARŞI SİYASET!
Biden'ın güç dengesinde Erdoğan'ın niyetini bildiği ifade edilen yazıda ABD ile Türkiye'nin çatışma noktaları ön plana çıkartılarak "Türkiye Ortadoğu'nun tamamında söz sahibi olmak istiyor, Suriye, Libya ve Irak'a müdahale ediyor. Haber7'de yer alan habere göre, ABD ile müttefik SDG (Terör örgütü PKK/YPG) ile savaşıyor." denildi.