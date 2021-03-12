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    • 13.03.2021 01:59
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    , 'ya 1,77 milyar dolarlık silah satıyor

    yönetimi, içinde 5 adet P-8A Poseidon anti-denizaltı ve anti-yüzey savaş uçağının da yer aldığı toplam 1,77 milyar dolarlık silah satışına onay verdi. Kongrenin verdiği onayın detayları...

    AA
    ABD'den Almanya'ya silah satışına onay

    Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongreye yapılan bildirimde, 'nın güvenliği noktasında NATO müttefiki 'ya gerçekleştirilen bu silah satışının önemli olduğu belirtildi.

    Bu kapsamda 5 adet P-8A Poseidon anti-denizaltı ve anti-yüzey savaş uçağının, 9 adet , 12 adet LN-251 Entegre Küresel Konumlama Sistemleri ve bunlarla ilgili diğer sistemlerin satışına onay verildi.

    Açıklamada ayrıca söz konusu paketin üreticisinin Boeing firması ve toplam karşılığının ise 1,77 milyar dolar olduğu bildirildi.

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    Haberler Dünya ABD, Almanya'ya 1,77 milyar dolarlık silah satıyor