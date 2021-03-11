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    • 11.03.2021 19:03
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    'da taraftarları ile güçleri arasında tansiyon yükseldi

    'ın  kentine bağlı  ilçesinde taraftarları ile arasında arbede yaşandığı iddia edilirken,  (KDP) Sincar Sorumlusu ise söz konusu haberlerin doğru olmadığını öne sürdü. Ayrıca Kaçak, Irak ordusu, ve PKK'nın Sincar'daki güçlerini artırdığını vurgulayarak, bölgedeki durumun gün geçtikçe daha da kötüye gittiğini belirtti.

    AA
    PKK'lılar ile Irak askerleri arasında arbede mi çıktı?

    Yerel medyada yer alan haberlere göre, 'da taraftarları ile güçleri arasında gerginlik yaşandı. PKK'lı grubun Irak güçlerine ait bir kontrol noktasında durdurulduğu öne sürülen haberlerde, bu grubun na ait araca saldırdığı belirtildi.

    AA muhabirine konuşan Sorumlusu ise haberlerin doğru olmadığını savunarak, "Bu söylentiler tiyatrodan ibarettir. Aslı astarı olmayan senaryolardır. Yalan üzerine kurulmuştur." ifadelerini kullandı.

    Kaçak, söz konusu olayların bölgede çatışma yaşanıyor izlenimi verilmek için yapıldığını öne sürerek, olayda yaralanan olduğu bilgisinin de doğru olmadığını söyledi.

    Irak ordusu, ve PKK'nın Sincar'daki güçlerini artırdığını kaydeden Kaçak, bölgedeki durumun gün geçtikçe daha da kötüye gittiğini söyledi.

    SİNCAR ANLAŞMASI

    ile arasında PKK'nın bölgeden çıkarılması için 9 Ekim 2020'de imzalanmıştı.

    anlaşma kapsamında Kasım 2020'de Sincar'a federal polise bağlı iki tugay göndermişti.

    Irak, söz konusu anlaşmanın uygulanmaya başladığını duyursa da bölgede hala varlık gösteren PKK'nın buradan ne şekilde çıkarılacağı ve nereye gideceği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Irak resmi makamlarının konuyla ilgili bugüne kadar net bir açıklama yapmaması da dikkati çekiyor.

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