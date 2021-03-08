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    • 09.03.2021 06:14
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    SON DAKİKA: yönetimi Trump'ın İsrailli maden şirketi sahibine verdiği yaptırım muafiyetini kaldırdı

    Son dakika haberi! yönetimi, eski Başkan Donald Trump'ın, İsrailli maden şirketi sahibi Dan Gertler'e, Demokratik Kongo'da karıştığı yolsuzluklar dolayısıyla uygulanan yaptırımlara karşı tanıdığı muafiyetin kaldırılmasına karar verdi.

    AA
    Trump'ın verdiği yaptırım kararı kaldırıldı

    Sözcüsü Ned Price, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Hazine Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile danışarak, Dan Gertler'e 15 Ocak 2021'de verilen lisansı kaldırdı." ifadesini kullandı.

    Price, Trump'ın görevinin son beş gününde verdiği muafiyet lisansının, 'nin dünyada yolsuzlukla mücadeledeki dış politika menfaatleri ve Washington'un Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yolsuzlukla mücadele çabalarıyla uyuşmadığını kaydetti.

    ABD'nin, yolsuzluklara karışanlardan hesap sorulmasına teşvik etmeyi sürdüreceğini belirten Price, "2017'de Küresel Magnitsky yaptırım programı ve 2018'de Gertler'e uygulanan yaptırımlarda da belirtildiği üzere, Gertler geniş çaplı kamu yolsuzluklarına karışmış. ABD, Barış ve Kalkınma için Öncelikli Ortaklık kapsamında, ülkenin kurumlarını ve ekonomik fırsatlarının altını oyan kötü niyetli aktörlerle mücadele için Demokratik Kongo ortağımızın yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.

    Gertler, Demokratik Kongo'nun eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila ile olan dostluğunu kullanarak, ülkede bir milyar dolardan büyük bir maden ihalesini aldığı gerekçesi ile 2017 ve 2018'de ABD yaptırımlarına maruz kalmıştı.

    Trump, 15 Ocak 2021'de, Gertler'i yaptırımlardan muaf tutan bir talimat vermişti.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: ABD yönetimi Trump'ın İsrailli maden şirketi sahibine verdiği yaptırım muafiyetini kaldırdı
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