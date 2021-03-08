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    ve , 'e tüm yaşadıklarını anlattı

    ve , 'nden ayrıldı. 'li sunucu 'e verdikleri röportajda, tüm yaşadıklarını anlattı. Adeta Kraliçe'ye savaş açtı!

    Gözden düşes!
    Prens Harry ve , 'nden ayrıldı. 'li sunucu 'e verdikleri röportajda, tüm yaşadıklarını anlattı. Adeta Kraliçe'ye savaş açtı! Milyonlar, bu gece yayınlanacak programı beklemeye başladı. "Hakkımda yalan haber yaptırdı" diyerek eltisi 'ı suçladı. En ilginç detay ise Oprah'ındı. Ünlü sunucu 1990'da 'yla röportaj yapmak için kolları sıvadı. Ancak bu fırsatı, BBC'ye kaptırdı! basını Oprah'ın bu yenilgiyi Harry ve Meghan ile yaptığı röportajla kapatacağı yazdı.



    KRİZ YARATAN KÜPE
    Suudi gazeteci 2 Kasım 2018'de 'ın emriyle katledildi. Meghan Markle ise 23 Ekim'de Fiji ziyaretinde Selman'ın düğün hediyesi olan elmas küpeleri takmayı tercih etti. İddiaya göre saray görevlilerinin 'takmayın' uyarısını dinlemedi.

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    Haberler Dünya Prens Harry ve Meghan Markle, Oprah Winfrey'e tüm yaşadıklarını anlattı
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