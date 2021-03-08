Prens Harry ve Meghan Markle, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrıldı. ABD'li sunucu Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda, tüm yaşadıklarını anlattı. Adeta Kraliçe'ye savaş açtı! Milyonlar, bu gece yayınlanacak programı beklemeye başladı. Meghan "Hakkımda yalan haber yaptırdı" diyerek eltisi Düşes Kate Middleton'ı suçladı. En ilginç detay ise Oprah'ındı. Ünlü sunucu 1990'da Diana'yla röportaj yapmak için kolları sıvadı. Ancak bu fırsatı, BBC'ye kaptırdı! İngiliz basını Oprah'ın bu yenilgiyi Harry ve Meghan ile yaptığı röportajla kapatacağı yazdı.
KRİZ YARATAN KÜPE
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Kasım 2018'de Prens Selman'ın emriyle katledildi. Meghan Markle ise 23 Ekim'de Fiji ziyaretinde Selman'ın düğün hediyesi olan elmas küpeleri takmayı tercih etti. İddiaya göre saray görevlilerinin 'takmayın' uyarısını dinlemedi.
KRİZ YARATAN KÜPE
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Kasım 2018'de Prens Selman'ın emriyle katledildi. Meghan Markle ise 23 Ekim'de Fiji ziyaretinde Selman'ın düğün hediyesi olan elmas küpeleri takmayı tercih etti. İddiaya göre saray görevlilerinin 'takmayın' uyarısını dinlemedi.