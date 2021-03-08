BBC'nin haberine göre bağışlarının çoğunu kadınların liderliğindeki hayır kurumlarına ve gıda bankalarına yaptı. Scott, Bezos ile 25 yıl evli kaldı ve 1994'te Amazon'u kurmasına yardım etti.

2019 boşandıkları sırada, Jeff Bezos, Amazon'un yüzde 16'sından fazlasına sahip olan hissesi ile dünyanın en zengin kişisiydi. Scott, boşanma anlaşmasının bir parçası olarak Amazon hisselerinin yüzde 4'ünü aldı. Bu da ayrılırken alınan en yüksek miktarlardan.