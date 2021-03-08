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    • Dünya
    • 08.03.2021 12:32
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    • 08.03.2021 13:00
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    'un kurucusu 'un eski eşi fen bilgisi öğretmeniyle evlendi! Rekor tazminat almıştı

    Dünyanın en zengin insanlarından biri olan 'un kurucusu , 2 yıl önce 25 yıl evli kaldığı eski eşi  ile iki yıl önce yollarını ayırmıştı. Jeff Bezos, MacKenzie Scott'a 35 milyar dolarlık dudak uçuklatan bir tazminat ödeyerek dünyanın gündemine oturmuştu. Bu ayrılığın ardından dünyanın en zengin üçüncü kadını olan MacKenzie Scott, çocuklarının okulunda fen bilgisi öğretmenliği yapan  ile yeniden dünyaevine girdi.

    Dudak uçuklatan tazminat almıştı! Boşandıktan iki yıl sonra…

    ünyanın en zengini unvanını elinde bulunduran, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, iki yıl önce yaşadığı boşanma davası ile çok konuşulmuştu. Tam 25 yıl boyunca evli kaldığı ve Amazon'u beraber kurduğu eski eşi MacKenzie Scott'a, boşanma davası sonrasında tam 35 milyar dolar tazminat veren Bezos'un eski eşi Scott, bu boşanmanın ardından dünyanın en zengin kadınları arasına girmişti.

    DÜNYANIN EN ZENGİN ÜÇÜNCÜ KADINI

    Boşanma sırasında Amazon'un hisselerinin yüzde 4'ünü alan ve şu anki serveti 53 milyar doları bulan Scott, dünyanın en zengin üçüncü kadını olmuştu. Milyarder MacKenzie Scott, servetinin 4 milyar dolardan fazlasını ise bağışlamıştı.

    FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİYLE EVLENDİ

    Ses getiren boşanmanın üzerinden iki yıl geçmesinin ardından Scott cephesinden gelen yeni bir haber, dünyanın gündemine oturdu. Buna göre Scott, çocuklarının okulunda fen bilgisi öğretmenliği yapan Dan Jewett ile evlendi.

        Yeniden dünyaevine girdiğinin haberini Giving Pledge isimli hayırseverlik web sitesi üzerinden duyuran Scott'un mutluluğu yeniden bulması, dünyanın gündemine oturdu.

        Scott'un yeni eşi Dan Jewett, site üzerinden yayınladığı mesajda, "Hayatım boyunca servetimin çoğunu vermeyi planladığımı belirten bir mektup yazmak tuhaf, çünkü böyle bir şeyin özel bir anlamı olacağını söyleyecekmiş gibi hissetmek için gereken türden bir serveti asla toplamaya çalışmadım. Mutlu bir tesadüf eseri, tanıdığım en cömert ve nazik insanlardan biriyle evliyim ve başkalarına hizmet etmek için muazzam bir mali serveti devretme taahhüdünde ona katılıyorum" sözlerini kullandı.

        BEZOS AÇIKLAMA YAPTI

        Konuya ilişkin açıklama yapan Bezos ise, "Dan harika bir adam, ikisi için de çok mutlu ve heyacanlıyım" yorumunda bulundu.

            Evlilik haberinin ardından Amazon'daki kişisel sayfasında bulunan bilgileri güncellediği görülen Scott'un, "Hayatına Seattle'da dört çocuğu ve eşi Dan ile devam ediyor" yazması oldukça dikkat çekti.

            BBC'nin haberine göre bağışlarının çoğunu kadınların liderliğindeki hayır kurumlarına ve gıda bankalarına yaptı. Scott, Bezos ile 25 yıl evli kaldı ve 1994'te Amazon'u kurmasına yardım etti.

            2019 boşandıkları sırada, Jeff Bezos, Amazon'un yüzde 16'sından fazlasına sahip olan hissesi ile dünyanın en zengin kişisiydi. Scott, boşanma anlaşmasının bir parçası olarak Amazon hisselerinin yüzde 4'ünü aldı. Bu da ayrılırken alınan en yüksek miktarlardan.
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