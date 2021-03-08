ünyanın en zengini unvanını elinde bulunduran, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, iki yıl önce yaşadığı boşanma davası ile çok konuşulmuştu. Tam 25 yıl boyunca evli kaldığı ve Amazon'u beraber kurduğu eski eşi MacKenzie Scott'a, boşanma davası sonrasında tam 35 milyar dolar tazminat veren Bezos'un eski eşi Scott, bu boşanmanın ardından dünyanın en zengin kadınları arasına girmişti.
DÜNYANIN EN ZENGİN ÜÇÜNCÜ KADINI
Boşanma sırasında Amazon'un hisselerinin yüzde 4'ünü alan ve şu anki serveti 53 milyar doları bulan Scott, dünyanın en zengin üçüncü kadını olmuştu. Milyarder MacKenzie Scott, servetinin 4 milyar dolardan fazlasını ise bağışlamıştı.
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİYLE EVLENDİ
Ses getiren boşanmanın üzerinden iki yıl geçmesinin ardından Scott cephesinden gelen yeni bir haber, dünyanın gündemine oturdu. Buna göre Scott, çocuklarının okulunda fen bilgisi öğretmenliği yapan Dan Jewett ile evlendi.