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    • Dünya
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    • 07.03.2021 12:23
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    Son dakika: 'den korkutan örnek: 2. Dünya Savaşı'ndan daha kötü...

    () Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle oluşan ‘kitlesel travmanın’ 'ndan daha yoğun olduğunu belirtti.

    Son dakika: DSÖ'den korkutan örnek: 2. Dünya Savaşı'ndan daha kötü...

    Genel Direktörü Ghebreyesus, Cuma günü yaptığı açıklamada koronavirüsün yol açtığı kitlesel travmanın 'na kıyasla çok daha fazla olduğunu belirtti. Ghebreyesus, pandeminin ruh sağlığı üzerindeki etkisinin uzun yıllar boyunca süreceğini de sözlerine ekledi.

    'RUH SAĞLIĞI ÖNCELİKLİ OLMALI'
    Ghebreyesus, "İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çok sayıda hayatın etkilenmesi nedeniyle dünya kitlesel travma yaşadı. Koronavirüs pandemisinde ise daha fazla hayat etkilendi" ifadelerini kullandı. DSÖ'den epidemiyolog Maria Van Kerkhove da insanların ruh sağlığının öncelikli olması gerektiğine vurgu yaparak, pandeminin uzun vadede insanlık üzerinde psikolojik açıdan önemli etkisinin olacağı konusunda uyarıda bulundu.

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    Haberler Dünya Son dakika: DSÖ'den korkutan örnek: 2. Dünya Savaşı'ndan daha kötü...
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