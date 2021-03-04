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    64 yaşında ikiz bebek dünyaya getirdi! Mahkeme kararıyla çocuklar elinden alındı

    'nın kentinde yaşayan , 64 yaşında ikiz bebek dünyaya getirdi. Ancak 4 yıl sonra mahkeme kararıyla ikizleri koruyucu aileye verildi.

    Vay 'ana'sını!
    İspanya'nın kentinde yaşayan 64 yaşındaki , 2017 yılında tüp bebek yöntemiyle ikiz bebeklerini doğurdu. Ancak tarafından yaşlı kadının bebeklere bakamayacağı açıklandı. 4 yıl sonra çocukların bakımıyla ilgili koruma kararı alındı. Ibanez de hukuk mücadelesi başlattı. Ancak anneye Yüksek Mahkemesi'nden kötü haber geldi.

    Mahkeme, davanın kararına ilişkin Ibanez'in ikiz çocuklarına bakamadığını belirtti. İkizleri Ibanez'in elinden alarak, koruyucu aileye verilmesi gerektiğine karar kıldı.

    Mauricio Ibanez, karar itiraz etse de ikizlerini geri alamadı.



    Ibanez, "Bu adalet değil" dedi.

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    Haberler Dünya 64 yaşında ikiz bebek dünyaya getirdi! Mahkeme kararıyla çocuklar elinden alındı