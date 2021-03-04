64 yaşında ikiz bebek dünyaya getirdi! Mahkeme kararıyla çocuklar elinden alındı

İspanya'nın Burgos kentinde yaşayan 64 yaşındaki Mauricio Ibanez, 2017 yılında tüp bebek yöntemiyle ikiz bebeklerini doğurdu. Ancak Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yaşlı kadının bebeklere bakamayacağı açıklandı. 4 yıl sonra çocukların bakımıyla ilgili koruma kararı alındı. Ibanez de hukuk mücadelesi başlattı. Ancak anneye İspanya Yüksek Mahkemesi'nden kötü haber geldi.
Mahkeme, davanın kararına ilişkin Ibanez'in ikiz çocuklarına bakamadığını belirtti. İkizleri Ibanez'in elinden alarak, koruyucu aileye verilmesi gerektiğine karar kıldı.
Mauricio Ibanez, karar itiraz etse de ikizlerini geri alamadı.
Ibanez, "Bu adalet değil" dedi.
Mahkeme, davanın kararına ilişkin Ibanez'in ikiz çocuklarına bakamadığını belirtti. İkizleri Ibanez'in elinden alarak, koruyucu aileye verilmesi gerektiğine karar kıldı.
Mauricio Ibanez, karar itiraz etse de ikizlerini geri alamadı.
Ibanez, "Bu adalet değil" dedi.