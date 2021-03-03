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    • 03.03.2021 11:07
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    SON DAKİKA: Kraliçe 2. Elizabeth enfeksiyon tedavisi gören eşi ü 'i 3 hafta göremeyecek

    Son dakika haberi: Enfeksiyon tedavisi gören ü önceki gün Kral 7. Edward Hastanesinden St. Bartholomew's Hastanesine nakledilmişti. Kraliçe 2. Elizabeth ise koronavirüs salgını nedeniyle eşini 3 hafta boyunca göremeyecek.

    Elizabeth'e korona engeli! 3 hafta yok

    İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, başkent Londra'da yaklaşık iki haftadır enfeksiyon tedavisi gördüğü hastaneden başka bir hastaneye nakledilmişti. 99 yaşındaki Prens Philip'in St. Bartholomew's Hastanesi'nde devam edilen tedaviye yanıt verdiği kaydedildi.

    KRALİÇE ELIZABETH'E KORONAVİRÜS ENGELİ
    Edinburgh Dükü'nün eşi Kraliçe Elizabeth'in ise koronavirüs salgını nedeniyle eşini hastanede ziyaret etmesine izin verilmiyor.

    İngiliz basını, Kraliçe'nin muhtemelen eşini hastaneden ayrılana kadar göremeyeceğini yazdı.

        ÜÇ HAFTA AYRI KALACAK
        King Edward VII Hastanesi'ndeyken eşini ziyaret edemeyen 2'nci Elizabeth'in, bununla birlikte hastaneye gidişinin personel üzerinde "gereksiz baskı" oluşturduğunu bildiği aktarıldı.

        İngiliz kraliçenin, 73 yıllık eşinden en az 3 hafta ayrı kalacağı belirtiliyor. Ancak Kraliçe, eşinin sağlık durumu hakkında düzenli olarak bilgilendiriliyor.

        Prens Philip'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Hastanede bir aile üyesinin olmasının üzücü olduğunu anlıyoruz.

            Haberler Dünya SON DAKİKA: Kraliçe 2. Elizabeth enfeksiyon tedavisi gören eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'i 3 hafta göremeyecek