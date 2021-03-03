İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, başkent Londra'da yaklaşık iki haftadır enfeksiyon tedavisi gördüğü hastaneden başka bir hastaneye nakledilmişti. 99 yaşındaki Prens Philip'in St. Bartholomew's Hastanesi'nde devam edilen tedaviye yanıt verdiği kaydedildi.
KRALİÇE ELIZABETH'E KORONAVİRÜS ENGELİ
Edinburgh Dükü'nün eşi Kraliçe Elizabeth'in ise koronavirüs salgını nedeniyle eşini hastanede ziyaret etmesine izin verilmiyor.
İngiliz basını, Kraliçe'nin muhtemelen eşini hastaneden ayrılana kadar göremeyeceğini yazdı.