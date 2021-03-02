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    • 02.03.2021 11:08
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    Son dakika: 'dan hac ibadeti için aşı şartı

    Son dakika haberleri... Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle flaş bir karar aldı. Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik er-Rebia bakanlığındaki yetkililere, hacca katılmak isteyenlere Covid-19 aşısı olmanın zorunlu olduğunu, bunun hacca katılım şartlarından biri olarak iletti.

    Suudi Arabistan'dan hac ibadeti için aşı şartı
    , bu yıl hac farizası için Covid-19 aşısı yapılmasının temel şart olduğunu duyurdu.

    gazetesi, Sağlık Bakanı Tevfik er-Rebia'nın bakanlığındaki yetkililere, hacca katılmak isteyenlere Covid-19 aşısı olmanın zorunlu olduğunu, bunun hacca katılım şartlarından biri olarak ilettiğini aktardı.

    Bakan Rebia, , ve kutsal mekanlardaki sağlık tesislerinde görev yapacak sağlık çalışanı temini için erkenden hazırlıkların yapılmasını istedi.

    Ayrıca haberde, Bakanın hacılar için bir Covid-19 komisyonu oluşturulması talimatı verdiği belirtildi.
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    Haberler Dünya Son dakika: Suudi Arabistan'dan hac ibadeti için aşı şartı