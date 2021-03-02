Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı planda gençler için de önemli maddeler yer aldu. Onlardan biri de evlilik yardımının genişlemesi.
Başkan Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:
"EVLİLİK YARDIMINI GENİŞLETİYORUZ"
"Dijital dünyada kariyer yapmak isteyen gençlerimizin, uluslararası alanda geçerli sertifika programları yoluyla, yazılım sektörüne kazandırılmalarını sağlıyoruz. Gençleri aile kurmaları yönünde teşvik için evlilik yardımının kapsamını genişletiyoruz.