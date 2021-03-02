Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı planda gençler için de önemli maddeler yer aldu. Onlardan biri de evlilik yardımının genişlemesi.