SON DAKİKA: ABD'nin Kaşıkçı raporunda skandal: 3 isim ikinci versiyonunda silindi



76 SUUDİ VATANDAŞINA YAPTIRIM GETİRMİŞTİ

Amerikan kamuoyunda ve medyasında Bin Selman'a yönelik herhangi bir adım atmadığı için tepki toplayan Biden yönetimi, aralarında cinayete karıştıkları belirtilen kişilerin de olduğu toplam 76 Suudi vatandaşına yaptırım getirmişti.