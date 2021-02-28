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    profesörü evini üs yaptı: ’ı ’dan izlemeye başladı

    Dünya, 'nın Kızıl Gezegen 'a gönderdiği Perseverance'a (Azim) kilitlendi. NASA'nın 'daki merkezinde yüzlerce görevli, bu önemli yolculuğu dünyaya servis etti. Bu arada Prof. Sanjeev Gupta (55) adlı İngiliz bilim adamı, pandemi nedeniyle merkeze gidemedi. Güney 'daki Lewisham'da bir kuaförün üzerindeki küçük bir daireyi üs haline getirdi. Bilgisayarından Azim'i adım adım takip etti.

    NASA yani!

    Dünya, 'nın Kızıl Gezegen 'a gönderdiği Perseverance'a (Azim) kilitlendi. NASA'nın 'daki merkezinde yüzlerce görevli, bu önemli yolculuğu dünyaya servis etti. Bu arada Prof. Sanjeev Gupta (55) adlı İngiliz bilim adamı, pandemi nedeniyle merkeze gidemedi.

    Güney 'daki Lewisham'da bir kuaförün üzerindeki küçük bir daireyi üs haline getirdi. Bilgisayarından Azim'i adım adım takip etti.

    Uzay aracının Mars'ta yaşam olup olmadığına dair ipuçları olabilecek örnekleri toplamaya yönlendirdi. Prof. Gupta, "400 bilim insanının çoğu, . dalgası kapsamında seyahat kısıtlamaları nedeniyle evlerinden çalışıyor. Ben de Kaliforniya'ya gidemedim" dedi.

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    Haberler Dünya NASA profesörü evini üs yaptı: Mars’ı Londra’dan izlemeye başladı