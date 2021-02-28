Dünya, NASA'nın Kızıl Gezegen Mars'a gönderdiği Perseverance'a (Azim) kilitlendi. NASA'nın Kaliforniya'daki merkezinde yüzlerce görevli, bu önemli yolculuğu dünyaya servis etti. Bu arada Prof. Sanjeev Gupta (55) adlı İngiliz bilim adamı, pandemi nedeniyle merkeze gidemedi.

Güney Londra'daki Lewisham'da bir kuaförün üzerindeki küçük bir daireyi üs haline getirdi. Bilgisayarından Azim'i adım adım takip etti.

Uzay aracının Mars'ta yaşam olup olmadığına dair ipuçları olabilecek örnekleri toplamaya yönlendirdi. Prof. Gupta, "400 bilim insanının çoğu, Covid salgınının 3. dalgası kapsamında seyahat kısıtlamaları nedeniyle evlerinden çalışıyor. Ben de Kaliforniya'ya gidemedim" dedi.