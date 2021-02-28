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    Hemşire , görev boyunca 5 bin bebeği yanlış aileye verdiğini açıkladı: Ülke karıştı

    ülkelerinden 'da emekli hemşirenin ölüm döşeğinde yaptığı itiraf ülkeyi karıştırdı! Buna göre , 1983-1995 yılları arasında başkent 'daki 'nde çalıştı. 13 yıllık hemşireliği boyunca, 5 bin bebeğin yerini değiştirdiğini ve ailelere başkalarının çocuklarını verdiğini açıkladı.

    Elizabad!

    ülkelerinden 'da emekli hemşirenin ölüm döşeğinde yaptığı itiraf ülkeyi karıştırdı! Buna göre , 1983-1995 yılları arasında başkent 'daki 'nde çalıştı. 13 yıllık hemşireliği boyunca, 5 bin bebeğin yerini değiştirdiğini ve ailelere başkalarının çocuklarını verdiğini açıkladı.

    Aileleri "Çocuklarınıza iyi bakın" diye uyaran Mwewa, "Örneğin, herkesin ten rengi açık ama sizinki koyuysa, değiştirdiğim bebeklerden biri olabilirsiniz. Üzgünüm. Birçok kadının biyolojik annesi olmadıkları çocukları emzirmesine neden oldum. Bunun için cehenneme gitmek istemiyorum" ifadesini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Dünya Hemşire Elizabeth Bwalya Mwewa, görev boyunca 5 bin bebeği yanlış aileye verdiğini açıkladı: Ülke karıştı