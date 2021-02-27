Scientology tarikatının uzaydan gelecekler için inşa ettiği uzaylı katedrali ve uzay aracı iniş alanı ABD'deki New Mexico çölünde kıyamet sonrası sonra tarikat üyelerinin dönüşü içinmiş…
Uzay araçlarının ineceği yeri belirtmek için, havadan kolay görünen iki çift çember ve ortalarında elmas işareti yapılmış. Katedralin arkasında yerin altında yüzlerce metre uzunluğunda kazılmış gizli tüneller bulunuyor. Bu tünellerde bozulmayacak metaller üzerine yazılı tarikat sırları saklanıyor. Tarikatın inanışına göre insanlar bir nükleer felaket sonrası yok olacak ama başka gezegende bekleyen tarikat liderlerinin ruhu uzay aracıyla dünyaya dönecek.
SCİENTOLOGY NEDİR?
Dünya bu gizemli ve ürkütücü yapılanmanın ismini daha çok Tom Cruise, John Travolta, Chick Korea ve Sony Bono gibi ünlü yıldızların mensup olduğu tarikat olarak duydu. II. Dünya Savaşı'nda savaşan bir asker olup, psikolojik sorunları yüzünden ordudan ayrılan bilim-kurgu roman yazarı L. Ron Hubbard tarafından kuruldu.
Tarikatın en ünlü üyelerinden biri de Tom Cruise…
Uzay araçlarının ineceği yeri belirtmek için, havadan kolay görünen iki çift çember ve ortalarında elmas işareti yapılmış. Katedralin arkasında yerin altında yüzlerce metre uzunluğunda kazılmış gizli tüneller bulunuyor. Bu tünellerde bozulmayacak metaller üzerine yazılı tarikat sırları saklanıyor. Tarikatın inanışına göre insanlar bir nükleer felaket sonrası yok olacak ama başka gezegende bekleyen tarikat liderlerinin ruhu uzay aracıyla dünyaya dönecek.
SCİENTOLOGY NEDİR?
Dünya bu gizemli ve ürkütücü yapılanmanın ismini daha çok Tom Cruise, John Travolta, Chick Korea ve Sony Bono gibi ünlü yıldızların mensup olduğu tarikat olarak duydu. II. Dünya Savaşı'nda savaşan bir asker olup, psikolojik sorunları yüzünden ordudan ayrılan bilim-kurgu roman yazarı L. Ron Hubbard tarafından kuruldu.
Tarikatın en ünlü üyelerinden biri de Tom Cruise…