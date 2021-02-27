Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'daki çölüm ortasında gizemli yapılar! İşte uzaylı katedrali...

    Çölün ortasındaki gizemli yapılar, dünyaya geri dönüş için yapılmış. Uzaylı katedralinin 32 kilometre uzunluğundaki kasabada bir uçak pisti bulunuyor.

    İşte uzaylı katedralı
    Scientology tarikatının uzaydan gelecekler için inşa ettiği uzaylı katedrali ve uzay aracı iniş alanı ABD'deki New Mexico çölünde kıyamet sonrası sonra tarikat üyelerinin dönüşü içinmiş…

    Uzay araçlarının ineceği yeri belirtmek için, havadan kolay görünen iki çift çember ve ortalarında elmas işareti yapılmış. Katedralin arkasında yerin altında yüzlerce metre uzunluğunda kazılmış gizli tüneller bulunuyor. Bu tünellerde bozulmayacak metaller üzerine yazılı tarikat sırları saklanıyor. Tarikatın inanışına göre insanlar bir nükleer felaket sonrası yok olacak ama başka gezegende bekleyen tarikat liderlerinin ruhu uzay aracıyla dünyaya dönecek.



    SCİENTOLOGY NEDİR?
    Dünya bu gizemli ve ürkütücü yapılanmanın ismini daha çok , , ve gibi ünlü yıldızların mensup olduğu tarikat olarak duydu. II. Dünya Savaşı'nda savaşan bir asker olup, psikolojik sorunları yüzünden ordudan ayrılan bilim-kurgu roman yazarı L. Ron Hubbard tarafından kuruldu.



    Tarikatın en ünlü üyelerinden biri de Tom Cruise…

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya New Mexico'daki çölüm ortasında gizemli yapılar! İşte uzaylı katedrali...