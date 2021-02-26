BAŞ MÜHENDİS OLARAK GÖREV YAPTI

Büyük katlı inşaatlarda oynar mekanizmalar üzerine tezi ile MIT doktora programına kabul edilen Türk mühendis, raylı sistemler konusundaki tecrübe ve kabiliyetinden dolayı 11 Eylül 2001'deki terör saldırısında yıkılan Dünya Ticaret Merkezi'nin yapımında da baş mühendis olarak görev yaptı.

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