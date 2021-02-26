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Rusya ve Almanya arasında ajan krizi! Elektrikçi kılığına girip tüm planları ifşa etmiş!

Son dakika haberleri... Rusya ve Almanya arasında yeni bir kriz patlak verdi. Rusya Başkanı Vladimir Putin'in casusu iki ülke arasındaki ilişkileri gerdi. Rusya adına çalışan bir Alman vatandaşın, elektrikçi kılığına girerek Federal Meclis'in kat planlarını Kremlin'e gönderdiği ortaya çıktı. Dahası, gönderdiği bilginin niteliği uluslararası skandalın boyutunu kat be kat artıracak cinsten. Skandalın ortaya çıkmasının ardından yer yerinden oynadı.

26.02.2021 09:56 - Son Güncelleme: 26.02.2021 09:56
Rusya ve Almanya arasında ajan krizi! Elektrikçi kılığına girip tüm planları ifşa etmiş!

Son dönemde Rusya üstündeki baskısını artırmak isteyen Avrupa'nın önündeki en büyük "fren"lerden birisi kabul edilen Almanya, Kremlin'in ortaya yeni çıkan adımıyla şok geçiriyor.

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Rusya ve Almanya arasında ajan krizi! Elektrikçi kılığına girip tüm planları ifşa etmiş!

Federal Meclis'in kat planlarını Rus casuslarına devrettiğinden şüphelenilen bir Alman elektrikçi, bugün Berlin'deki savcılar tarafından casusluk yapmakla suçlandı.

Rusya ve Almanya arasında ajan krizi! Elektrikçi kılığına girip tüm planları ifşa etmiş!

Jens F. adıyla anılan şüpheli Kremlin ile üç yıl boyunca parlamento binasıyla ilgili istihbaratı Ruslara aktarmakla suçlanıyor.

Rusya ve Almanya arasında ajan krizi! Elektrikçi kılığına girip tüm planları ifşa etmiş!

Alman vatandaşı, başkentteki parlamento binalarında elektrikli teçhizatın yangın güvenliğini kontrol eden müteahhitler için çalışıyordu.

Rusya ve Almanya arasında ajan krizi! Elektrikçi kılığına girip tüm planları ifşa etmiş!

Savcılar, Jens F.'in binanın kat planlarının yer aldığı PDF dosyalarına eriştiğini söylüyor.Şüphelinin 2017 yazında bir ara bilgiyi Rus gizli servislerine aktarmaya karar verdiğine inanılıyor.