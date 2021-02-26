Rusya ve Almanya arasında ajan krizi! Elektrikçi kılığına girip tüm planları ifşa etmiş!
Son dakika haberleri... Rusya ve Almanya arasında yeni bir kriz patlak verdi. Rusya Başkanı Vladimir Putin'in casusu iki ülke arasındaki ilişkileri gerdi. Rusya adına çalışan bir Alman vatandaşın, elektrikçi kılığına girerek Federal Meclis'in kat planlarını Kremlin'e gönderdiği ortaya çıktı. Dahası, gönderdiği bilginin niteliği uluslararası skandalın boyutunu kat be kat artıracak cinsten. Skandalın ortaya çıkmasının ardından yer yerinden oynadı.
26.02.2021 09:56
- Son Güncelleme: 26.02.2021 09:56