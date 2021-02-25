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    • Dünya
    • 25.02.2021 13:32
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    • 25.02.2021 13:32
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    'li matlara rektal sürüntü ile Kovid-19 testi uygulandığı iddialarını reddetti

    , havaalanlarındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kontrolleri sırasında bazı 'li matlardan test için rektal sürüntü örneklerinin alındığına dair iddiaları reddetti.

    AA
    Çin'den ABD'li diplomatlar için rektal sürüntü açıklaması

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü n, 'de olağan basın toplantısında gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna yanıt verdi.

    "ONURUNU VE GURURUNU ZEDELEMEYİZ"
    Çin'in hiçbir zaman 'li matlardan rektal sürüntü testi yaptırmalarını istemediğini belirten Cao, "Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ve ilgili diğer yasa ile düzenlemeler uyarınca ABD'li diplomatların ve ailelerinin onurunu ve gururunu zedelemeden güvenliğini temin etme taahhüdümüze bağlıyız." ifadelerini kullandı.

    NE OLMUŞTU?
    gazetesinde, geçen hafta bazı diplomatların bakanlığa kendilerine rektal test uygulandığını bildirdiğine ilişkin bir haber yayımlanmıştı.

    ÇİN REKTAL SÜRÜNTÜ TESTİ DE YAPIYOR
    Çin'de ülkenin bazı bölgelerinden Pekin'e gelen yolculara geniz ve boğaz sürüntüsü ile kan örneklerinin yanı sıra rektal sürüntü örneklerinin test edilmesini zorunlu tutuyor.

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