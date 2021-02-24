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    • 24.02.2021 13:43
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    SON DAKİKA: Slovenya Başbakanı Jansa'dan Kur'an-ı Kerim'e yönelik skandal paylaşım

    Son dakika haberi! Avrupa'nın İslam düşmanlığı sınır tanımıyor. Slovenya Başbakanı 'nın Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret içerikli bir paylaşımı retweet etmesi tepkiye neden oldu.

    AA
    Slovenya Başbakanı Jansa'dan İslam düşmanlığı!

    Slovenya Başbakanı 'nın Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret içerikli bir paylaşımı retweet etmesi tepkiye neden oldu.

    "Komünist Manifesto" kitabının ilk basımının yıl dönümünde Twitter'dan yapılan paylaşımda "Kur'an dışında hiçbir kitap daha fazla ölüme, acıya, zulme, yoksulluğa ve sosyal geriliğe neden olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

    Sağcı popülist bir siyasetçi olarak tanınan Başbakan Jansa, bu paylaşımı retweet ederek takipçilerine sundu.

    nden (Diyanet İşleri) yapılan açıklamada, Jansa'nın bu paylaşımına tepki gösterilirken, "Kutsal kitaba karşı böyle bir hareketi ve Komünist Manifesto ile basitleştirilmiş propaganda mukayesesini en sert şekilde kınıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

    Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı yapan bir ülkenin diğer dinlere, kültürlere ve AB'nin temellerini oluşturan değerlere saygı göstermesi gerektiği belirtilen açıklamada, kutsal kitapların farklı tarihi bir bağlamda yazılmış olmalarına rağmen tüm insanlık için önemli mesajlara sahip oldukları kaydedildi.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Slovenya Başbakanı Jansa'dan Kur'an-ı Kerim'e yönelik skandal paylaşım