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    • 24.02.2021 22:10
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    ’de dehşete düşüren olay! Komşusunu öldürüp kalbini ailesine yedirdi...

    duyanları dehşete düşüren bir olay yaşandı. 'da 3 kişiyi öldürmekle suçlanan , komşusunu öldürerek kalbini pişirdiğini ve ailesine yedirdiğini de itiraf etti.

    Komşusunu öldürerek kalbini ailesine yedirdi

    duyanları dehşete düşüren bir olay yaşandı.

    'nin (ABD) eyaletinde 3 kişiyi öldürmekle suçlanan 42 yaşındaki , komşusunu öldürüp kalbini akrabalarına yedirmek için pişirdiğini itiraf etti. Anderson, 9 Şubat'ta 41 yaşındaki 'ı Oklahoma eyaletindeki şehrindeki evinde bıçaklayarak öldürdü.

    KALBİ AKRABALARINA YEDİRDİ
    Blankenship'in evinden ayrılan Anderson, yanında yaşadığı akrabasının evine gitti. 'nun arama izninde Anderson'ın, 'kalbi kendi evine götürdüğü ve ailesine yedirmek üzere kalbi patatesle pişirdiği' belirtildi.

    'ndan (OSBI) bir ajan Anderson'ın mahkeme dosyasına, "Kalbi patates ile pişirerek, iblisleri serbest bırakmak için ailesine yedirdi" ifadelerini kullandı.

    ERKENDEN SALIVERİLDİĞİ ÖĞRENİLDİ
    Yerel medyada çıkan habere göre, 2017 yılında 20 yıl hapis cezasına çarptırılıp, Ocak ayında erken salıverilen Anderson'ın o zamandan beri akrabaları ve ile yaşadığı ifade edildi. Oklahoma Eyalet Soruşturma Bürosu'na göre, Anderson daha sonra, 67 yaşındaki Leon Pye ve onun 4 yaşındaki torunu 'i öldürdü.

    Delsie Pye'nin de iki gözünden bıçaklandığı ancak saldırıdan sağ kurtulduğu ifade edildi. Anderson'ın cinayetleri işlediği gün gözaltına alındığı belirtildi.Hastaneye kaldırılan Anderson'un, suçunu itiraf etmesi üzerine 2 gün sonra Blankenship'in cansız bedeni bulundu. Anderson'un Grady şehir hapishanesinde bulunduğu ve 'uyuşturucu, aile içi şiddet' gibi suçlardan sabıka kaydığı olduğu belirtildi.
    KUSARKEN YAKALANDI
    Anderson, tutuklanmadan önce polisler tarafından "oturma odasındaki yastıkların içine kusarken" yakalandığı aktarıldı. OSBI, arama emri talebinde ise kanıt olarak Pye konutunda bulunan "tencere, tava ve yemek pişirmek için her türlü aleti" toplamak istediklerinin belirtti.

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