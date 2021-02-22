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    sahada görev yapan muhabir sayısını bin 750’ye yükseltti

    Gazetecilikte muhabirin vazgeçilmez olduğu, bir kez daha teyit edildi. 'li , sahada görev yapan muhabir sayısını, bin 750’ye yükseltti.

    Haber Times
    ABD'nin en etkili gazetesi , 1851 yılında yayın hayatına başladı. Son yıllarda ise dijital gazetecilikte rakiplerine nal toplattı. 6 milyon dijital aboneyi aşan gazetenin yıllık geliri de reklamlarla birlikte 1 milyar 500 milyon doları aştı. 2021 sonunda 10 milyon aboneye ulaşması beklenen Times'ın muhabir sayısı da 1.750'ye ulaştı.


    1942'DEN BİR GÖRÜNTÜ

    New York merkezli yayın yapsa da dünyanın en güçlü yayın organı olarak gösterilen New York Times'ın dijital yayınlarda özel haberlerle abone sayısı, çığ gibi arttı. 2021'de muhabir gazeteciliğin New York Times'ı çok daha okunan gazete haline getireceği açıklandı. Genel Yayın Yönetmeni , muhabir gazeteciliğin önemini anlattı.


    2009'DAN BİR GÖRÜNTÜ

    Hatta birkaç ay önce 30 editörün görevine son veren gazete 100 muhabiri işe aldı.



    Baquet, "Muhabir olayı yaşar. Gazete de bunu ne kadar güçlü okuyucusuna aktarırsa etkinliği de o kadar artar. Biz dijital dünyada bunu başarmalıyız" açıklamasını yaptı.
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