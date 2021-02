TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

en etkili gazetesi New York Times , 1851 yılında yayın hayatına başladı. Son yıllarda ise dijital gazetecilikte rakiplerine nal toplattı. 6 milyon dijital aboneyi aşan gazetenin yıllık geliri de reklamlarla birlikte 1 milyar 500 milyon doları aştı. 2021 sonunda 10 milyon aboneye ulaşması beklenen New York Times'ın muhabir sayısı da 1.750'ye ulaştı.New York merkezli yayın yapsa da dünyanın en güçlü yayın organı olarak gösterilen New York Times'ın dijital yayınlarda özel haberlerle abone sayısı, çığ gibi arttı. 2021'de muhabir gazeteciliğin New York Times'ı çok daha okunan gazete haline getireceği açıklandı. NYT Genel Yayın Yönetmeni Dean Baquet , muhabir gazeteciliğin önemini anlattı.Hatta birkaç ay önce 30 editörün görevine son veren gazeteBaquet, "Muhabir olayı yaşar. Gazete de bunu ne kadar güçlü okuyucusuna aktarırsa etkinliği de o kadar artar. Biz dijital dünyada bunu başarmalıyız" açıklamasını yaptı.