BM Güvenlik Konseyi Libya Yaptırım Komitesi uzmanlarının henüz yayımlanmayan gizli raporuna göre, Haziran 2019'da Hafter'e destek için saldırı helikopteri, istihbarat desteği, keşif uçağı ve denizden destek ile son derece iyi finanse edilmiş bir operasyon planlandı. Opus (Project Opus) adı verilen operasyonda önemli üst düzey isimlerin kaçırılıp öldürülmesi planları da yer aldı.
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ MERKEZLİ 3 ŞİRKET KULLANILDI
Operasyonun plan aşaması, yönetimi ve finansmanı için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli 3 şirket (Lancaster 6 DMCC, L-6 FZE ve Opus Capital Asset Limited FZE) kullanıldı.
Bu üç şirket, Avustralyalı Christiaan Paul Durrant, İngiliz Amanda Kate Perry ve Güney Afrikalı Stephen John Lodge tarafından yönetilip kontrol edildi.
BM uzmanları, bu şirketleri ve yöneticileri olan Batılı 3 güvenlik uzmanını, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal etmekle suçladı.
ÜRDÜN PLANDAN HABERDAR OLUNCA ASKIYA ALDI
İlk planda Hafter'e destek için kullanılacak askeri helikopterlerin Ürdün'den alınması tasarlanırken Ürdünlü yetkililer, plandan haberdar olunca helikopterler satışını 18 Haziran 2019'da askıya aldı.
Bunu üzerine ''Opus'' operasyonu için Güney Afrikalı bir şirketten 3 askeri helikopter, BAE'deki bir şirketten 3 helikopter, Bermudalı bir şirketten ''Antonov AN-26B'' modeli bir askeri uçak, Bulgar bir şirketten ''LASA T-Bird'' model keşif uçağıyla Avusturyalı bir şirketten ''Pilatus PC-6 ISR'' model keşif uçağı satın alındı.
ABD ESKİ DENİZ KOMANDOSU İŞ ADAMI YARDIM ETTİ
Operasyona askeri uçak ve hava araçlarının satın alındığı Bulgaristan, Bermuda ve Avusturya'daki şirketleri kontrol eden ABD'li eski deniz komandosu ve iş adamı Erik Dean Prince de yardım etti.