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    • 20.02.2021 10:08
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    ABD'nin paralı asklerinin planı ortaya çıktı! Libya'da hükümeti devirme planı

    ABD'li Blackwat şirketinin kurucusu, eski deniz komandosu ve Batılı özel güvenlik uzmanlarının Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e askeri ve istihbarat desteği sağlayarak meşru hükümeti iki kez devirme planları ortaya çıktı.

    AA
    ABD'nin paralı askerlerinin planı deşifre oldu

    BM Güvenlik Konseyi Libya Yaptırım Komitesi uzmanlarının henüz yayımlanmayan gizli raporuna göre, Haziran 2019'da Hafter'e destek için saldırı helikopteri, istihbarat desteği, keşif uçağı ve denizden destek ile son derece iyi finanse edilmiş bir operasyon planlandı. Opus (Project Opus) adı verilen operasyonda önemli üst düzey isimlerin kaçırılıp öldürülmesi planları da yer aldı.

    BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ MERKEZLİ 3 ŞİRKET KULLANILDI
    Operasyonun plan aşaması, yönetimi ve finansmanı için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli 3 şirket (Lancaster 6 DMCC, L-6 FZE ve Opus Capital Asset Limited FZE) kullanıldı.

    Bu üç şirket, Avustralyalı Christiaan Paul Durrant, İngiliz Amanda Kate Perry ve Güney Afrikalı Stephen John Lodge tarafından yönetilip kontrol edildi.

    BM uzmanları, bu şirketleri ve yöneticileri olan Batılı 3 güvenlik uzmanını, BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal etmekle suçladı.

    ÜRDÜN PLANDAN HABERDAR OLUNCA ASKIYA ALDI
    İlk planda Hafter'e destek için kullanılacak askeri helikopterlerin Ürdün'den alınması tasarlanırken Ürdünlü yetkililer, plandan haberdar olunca helikopterler satışını 18 Haziran 2019'da askıya aldı.

    Bunu üzerine ''Opus'' operasyonu için Güney Afrikalı bir şirketten 3 askeri helikopter, BAE'deki bir şirketten 3 helikopter, Bermudalı bir şirketten ''Antonov AN-26B'' modeli bir askeri uçak, Bulgar bir şirketten ''LASA T-Bird'' model keşif uçağıyla Avusturyalı bir şirketten ''Pilatus PC-6 ISR'' model keşif uçağı satın alındı.

    ABD ESKİ DENİZ KOMANDOSU İŞ ADAMI YARDIM ETTİ
    Operasyona askeri uçak ve hava araçlarının satın alındığı Bulgaristan, Bermuda ve Avusturya'daki şirketleri kontrol eden ABD'li eski deniz komandosu ve iş adamı Erik Dean Prince de yardım etti.

        Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Eğitim Bakanı görevinde bulunan Betsy DeVos'un kardeşi Erik Prince, ayrıca Halife Hafter'e Mısır'ın başkenti Kahire'de 14 Nisan 2019'da operasyon için bir teklif yaptı.

        BLACKWATER'IN KURUCUSU AMBARGOYU DELMEKLE SUÇLANDI
        Raporda, Irak'ta sivillerin öldürülmesi skandalıyla anılan ve bir süre sonra kapatılan ABD'li güvenlik şirketi Blackwater'ın da kurucusu olan Eric Prince Libya'ya silah ambargosunu delmekle suçlandı.

        PARALI ASKERLER YAZIN BİNGAZİ'YE KONUŞLANDI
        Libya'ya hava ve denizden askeri indirme, 25-26 Haziran 2019'da Amman, Ürdün ve Malta'dan tertip edildi ve paralı askerlerden oluşan ekip, daha önce operasyonun siber ve füzyon ayağını yürütmek için Bingazi'ye konuşlandırılan askeri uzmanlarca karşılandı.

        Operasyonun hava ve deniz ayağı, Hafter'in hava araçlarından ''memnuniyetsizliği'' ve ''ekibe tehditleri'' üzerine, operasyonu yöneten Güney Afrikalı Stephen John Lodge'un 29 Haziran 2019'da 20 kişilik ekibini Libya'dan Malta'ya tahliye kararıyla iptal edildi.

        Opus operasyonundan paralı askerlerden oluşan ekipler, ikinci kez Nisan ve Mayıs 2020'de önemli hedefleri yok etmek üzere Libya'ya konuşlandırıldı ve bu sefer BAE tarafından sağlanan askeri teçhizat kullanılması plandı. Ancak bu operasyon da kullanılacak hava araçları, Ulusal Mutabakat Hükümetinin hava savunma sistemlerine karşı savunmasız kalacağı gerekçesiyle iptal edildi.
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