DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov, İstanbul Ortaköy'de Reina isimli eğlence mekanında 2017 yılbaşı gecesi düzenlediği terör saldırısında 39 kişiyi katletti.
RUSYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
Rusya'dan terör saldırısına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.
"MALİ İZLERİN BULUNDU"
Rusya Federal Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring) Direktörü Yuriy Çihançin, Türk yetkililerle yürüttükleri çalışma neticesinde, İstanbul'da 2017'de 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina eğlence merkezindeki terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerin mali izlerini bulduklarını söyledi.
Çihançin, başkent Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede, teröristlerin ve terör örgütlerinin mali yapılanmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.