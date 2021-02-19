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    • 19.02.2021 19:39
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    'dan saldırısına ilişkin flaş açıklama: Terör saldırısını yapanların mali izlerini tespit ettik

    'dan İstanbul Ortaköy'de isimli eğlence mekanında 2017 yılbaşı gecesi tarafından düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya Federal Mali İzleme Servisi terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerin mali izlerini bulduklarını söyledi.

    AA
    Rusya'dan 'Reina' saldırısına ilişkin flaş açıklama

    DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov, İstanbul Ortaköy'de Reina isimli eğlence mekanında 2017 yılbaşı gecesi düzenlediği terör saldırısında 39 kişiyi katletti.

    RUSYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
    Rusya'dan terör saldırısına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

    "MALİ İZLERİN BULUNDU"
    Rusya Federal Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring) Direktörü Yuriy Çihançin, Türk yetkililerle yürüttükleri çalışma neticesinde, İstanbul'da 2017'de 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina eğlence merkezindeki terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerin mali izlerini bulduklarını söyledi.

    Çihançin, başkent Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmede, teröristlerin ve terör örgütlerinin mali yapılanmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        "2 BİN 300'DEN FAZLA KİŞİ VE BİN TÜZEL KİŞİ"
        Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rusya İçişleri Bakanlığı ile birlikte çalışmalar yürüttüklerini anlatan Çihançin, "Kredi kurumlarıyla birlikte, terörizmle ilgili finansal faaliyetler yürüttüğü veya bu faaliyetlere katıldığından şüphelenilen 2 bin 300'den fazla kişi ve bin tüzel kişi tespit edildi." dedi.

        Uluslararası terör örgütleri konusunda da çalışmalar yürüttüklerini aktaran Çihançin, "İçişleri Bakanlığı, FSB ve Türkiye'den meslektaşlarımızla birlikte, 2017'de İstanbul'da terör eylemi gerçekleştiren teröristlerin mali izlerini bulmayı başardık. Şimdi bizim da katılımımızla birlikte hem Türkiye'de hem de burada soruşturma yürütülüyor." açıklamasını yaptı.

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