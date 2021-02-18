Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 18.02.2021 13:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.02.2021 13:38
    ABONE OL

    Rusya 'ndan kademeli kararı

    Rusya Başkanı Nabiullina, ülkenin "nötr para politikasına" geçeceğini belirterek, yüzde 4,25 seviyesindeki oranının kademeli olarak 5 ila 6 seviyesine yükseltileceğini açıkladı.

    Rusya Merkez Bankası'ndan kademeli faiz kararı

    Rusya Başkanı Elvira Nabiullina, yüzde 4,25 seviyesindeki oranını, gelecek üç yıllık süreçte yüzde 5 ila 6 seviyesine yükselteceklerini açıkladı.

    Nabiullina, başkent Moskova'da düzenlenen Bankalar Birliği toplantısında yaptığı konuşmada, nın "nötr para politikasına" geçeceğini belirtti.

    Söz konusu geçişin, enflasyondaki eğilime bağlı olduğuna işaret eden Nabiullina, "Şu anda enflasyonu azaltacak etkenlerin hakim olduğunu görmüyoruz. Bize göre, enflasyon yanlısı ve enflasyonu düşürecek etkenler dengeli durumda." dedi.

    Nötr para politikasına geçiş için gelecek üç yıllık süreci hedeflediklerini belirten Nabiullina, "Nötr para politikası olarak değerlendirdiğimiz faiz oranı da yüzde 5 ila 6 seviyesinde." diye konuştu.

    2015'in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, Temmuz 2020'de politika faizini yüzde 4,25'e kadar düşürmüştü.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Rusya Merkez Bankası'ndan kademeli faiz kararı