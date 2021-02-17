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    • Dünya
    • 17.02.2021 13:01
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    • 17.02.2021 13:01
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    : 'da silahlı kişiler onlarca öğrenci ve öğretmeni kaçırdı

    haberi... 'nın eyaletindeki bölgesinde bir yatılı okulda, silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 26 öğrenci ve 4 öğretmen kaçırıldı. Kaçan öğrencilerden Muhammadu Abdullahi, silahlı kişilerin askeri üniforma giydiğini ve saldırı sırasında şiddet gördüklerini anlattı.

    Ülke şokta! Onlarca öğretmen ve öğrenci...

    yetkililerinden Abubakar Baba Umar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin sabah erken saatlerde yatılı okula saldırı düzenlediğini bildirdi.

    Umar, ilk belirlemelere göre 26 öğrenci ve 4 öğretmenin kaçırıldığını kaydetti.

    Saldırı sırasında çok sayıda öğrencinin kaçmayı başardığını aktaran Umar, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini söyledi.

    Kaçan öğrencilerden Muhammadu Abdullahi, silahlı kişilerin askeri üniforma giydiğini ve saldırı sırasında şiddet gördüklerini anlattı.

    Abdullahi, kaçırılan öğrencilerin bir an önce kurtarılmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

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    Haberler Dünya Son dakika: Nijerya'da silahlı kişiler onlarca öğrenci ve öğretmeni kaçırdı