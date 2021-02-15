Dwyer "Bize birkaç örnek gösterdiler ancak bu hepsini yapmakla aynı şey değil. Bu verilerin yorumlanması bizim bakış açımıza göre daha sınırlı hale geliyor." değerlendirmesinde bulunmuştu. Fischer ise ham verileri görmeden tutarlı bir bilimsel analiz yapılamayacağını dile getirmişti.