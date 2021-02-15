Heyet üyelerinden İngiliz Zoolog Peter Daszak ve Danimarkalı Epidemolog Thea Fischer, ABD basınında New York Times ve Wall Street Journal gazetelerinde yer alan iddialara kişisel Twitter hesaplarından yanıt verdi.
Zoolog Daszak, Twitter'da NY Times gazetesinin, "Çin, DSÖ ziyaretinde önemli bilgileri vermeyi reddetti" başlıklı haberine yanıt olarak paylaştığı mesajında, "DSÖ görevinde benim deneyimim böyle olmadı. Hayvan ve çevre çalışma grubunun lideri olarak Çinli meslektaşlarımdan güven ve açıklık gördüm. Araştırmamız boyunca kritik yeni bilgilere ulaşabildik. Virüsün olası yayılma yollarıyla ilgili anlayışımızı geliştirme imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.
Konuya ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda, gazetecilerin sözlerinin anlamını çarpıtarak kullandığını savunan Fischer ise Daszak'ın mesajına yanıt olarak, "Benim de epidemiyoloji tarafındaki deneyimim böyle olmadı. Çinli epidemiyoloji ekibiyle iyi ilişki kurduk. Bu önemli çalışmaya gölge düşürmek için söylediklerimiz bilinçli olarak çarpıtıldı." açıklamasında bulundu. Fischer, "Güven inşa etmek için olgulara bağlı kalmak gerekir. 'Ham verilere erişilemedi' tezi üzerinden araştırmaya gölge düşürülmemeli." dedi.