Kenya Airways'a ait yolcu uçağına Nairobi'de binen 16 yaşındaki erkek kaçak yolcu, iniş takımlarına gizlendi. Uçak, sırasıyla İstanbul, Londra ve en son Hollanda Maastricht'e gitti.
4.800 millik yolculuk yapan genç, 24 saat sonra polis tarafından Maastricht Havalimanı'nda bulundu. Mucize eseri hayatta kalan genç, hipotermi nedeniyle hastanede tedaviye alındı.
4.800 millik yolculuk yapan genç, 24 saat sonra polis tarafından Maastricht Havalimanı'nda bulundu. Mucize eseri hayatta kalan genç, hipotermi nedeniyle hastanede tedaviye alındı.