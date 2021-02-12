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    Mucize yalı! İniş takımları içine gizlenerek 7 bin 724 kilometre uçtu

    yalı 16 yaşındaki kaçak yolcu, iniş takımları içine gizlenerek ’den ’a, ’dan Maastricht’e uçtu. 24 saat sonra şans eseri sağ bulundu.

    Haberler Dünya Mucize Kenyalı! İniş takımları içine gizlenerek 7 bin 724 kilometre uçtu